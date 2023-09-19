Закликали "негайно" припинити: МЗС Південної Кореї викликало посла РФ через зв'язки з КНДР

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чан Хо Джин закликав Росію діяти "відповідально".

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У вівторок, 19 вересня, Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Російської Федерації Андрія Кулика через обговорення Москвою військових угод із КНДР. Про це пише Yonhap 19 вересня.

Повідомляють, що заступник міністра закордонних справ Сеула Чан Хо Джин зателефонував послу Росії Андрію Кулику і закликав дотримуватися резолюції Радбезу ООН.

Це сталося на тлі нещодавньої зустрічі керівника Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним на території РФ. Лідер КНДР відвідав низку російських військових об'єктів.

Чан Хо Джин звернувся до РФ із закликом "негайно" припинити спроби встановити військові зв'язки з Північною Кореєю. Він також закликав Москву діяти "відповідально" як постійний член Радбезу ООН.

За словами Чан Хо Джина, дії, що загрожують безпеці Південної Кореї, негативно позначаться на відносинах між Сеулом і Москвою.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 14 вересня, Південна Корея вже тривалий час підтверджує, що Москва отримує від КНДР озброєння і використовує його у війні проти України. Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль це питання у своєму виступі на Генасамблеї ООН.

Раніше, 10 вересня, ми також писали, що уряд Південної Кореї ухвалив рішення виділити фінансову допомогу в розмірі 2,3 мільярда доларів США для підтримки відновлення України після війни. Зокрема, Київ отримає 300 мільйонів доларів на гуманітарні потреби у 2024 році.