КНДР и РФ заключают "какое-то военное соглашение", — министр Южной Кореи

Южнокорейский министр Ким Юн Хо в этом контексте сослался на недавние визиты Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в КНДР и поездку во Владивосток, где он встречался с главой Кремля и российской делегацией.

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В Южной Корее выразили "глубокую обеспокоенность" относительно возможного военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы после того, как председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын и глава Кремля Владимир Путин провели встречу в российском космическом центре. Об этом сообщает CNN.

Южнокорейский министр объединения Ким Юн Хо сказал, что, судя по всему, представители двух стран заключают "какую-то военную сделку". Он упомянул о недавних визитах Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее и визите в РФ. Во Владивосток, помимо, собственно, главного северокорейского политика, прибыли и высокопоставленные военные чиновники.

Представитель Южной Кореи упомянул и недавний визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян и предложение РФ поддержать разработку спутника.

Эти комментарии прозвучали после того, как в США предупредили, что Путин на встрече с северокорейским лидером может обсуждать поставки оружия.

Ким Юн Хо призвал Пхеньян и Москву прекратить "незаконные действия", которые ведут страны к еще большей изоляции.

Представитель Юга пригрозил Северной Корее еще "более сильным ответом" со стороны Южной Кореи, США и Японии, "чем больше она будет цепляться за свои ядерные разработки".

В свою очередь, Япония также предупредила, что любая оружейная сделка между КНДР и РФ потенциально может нарушать резолюции Совета Безопасности ООН.

Новый министр иностранных дел Японии Йоко Камикава заявила, что Токио следит за ситуацией с обеспокоенностью.

По ее словам, любая сделка между двумя странами может повлечь за собой нарушение соответствующих резолюций Совбеза.

Визит Ким Чен Ына в РФ на встречу с Владимиром Путиным может привести к тому, что Северная Корея предоставит оружие и прочую помощь России.

По ее словам, Япония будет тесно сотрудничать с международным сообществом, в т.ч. США и Южной Кореей и отслеживать развития событий.

Напомним, что предоставление РФ оружия от Северной Кореи может помочь российским войскам, однако представляется маловероятным, что это изменит ход войны.

Также сообщалось, что официальный Сеул предоставит Украине $2,3 млрд помощи на восстановление страны.