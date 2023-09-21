Взрывы в нескольких регионах: Крым подвергся массированной атаке БПЛА, — соцсети (видео)

Сообщается, что налет БПЛА начался примерно в полночь. О взрывах сообщали жители Евпатории, Симферополя, Севастополя, Сак, Новофедоровки и других населенных пунктов полуострова.

В ночь на 21 сентября, примерно в 00:07, в оккупированном Россией Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщили о грохоте в районе Евпатории, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Затем администраторы сообщили о массовом налете дронов на полуостров.

"Подписчики сообщают, что летают дроны — налет на аэродром в Новофедоровке, раздаются взрывы — их слышат также в Евпатории и Саках. Также, предположительно, работает росПВО — стреляет "Панцирь-С1", — сказано в сообщении.

Позже канал сообщил о взрывах в Севастополе, в Черноморском, Саках, а также под Симферополем.

"В районе с. Молочное — с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики", — сказано в сообщении.

Уже в 00:35 стало известно о вспышках в районе Гвардейского. В районе Заозерного также работала российская ПВО.

"Как сообщают наши подписчики, слышно/видно работу "Панциря-С2" и ЗРК "Оса", которые базируются в разных точках аэродрома в Новофедоровке После одного из прилетов работа "Панциря" прекратилась, причины неизвестны. СУ-30 и СУ-24М, которые в большом количестве базируются на аэродроме, все еще не вылетали", — отметили администраторы канала в 00:57.

В 00:59 сообщалось о работе ЗРК "Панцирь-С1" около аэродрома "Бельбек". Затем стало известно о двух новых взрывах в Евпатории. Уже в 01:27 местные жители заметили БПЛА, который летел в сторону Джанкоя.

Прокремлевский Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 21 сентября произошла самая массовая атака дронов на оккупированный Крым за все время.

"Взрывы в Крыму. Работу ПВО слышно в городе Саки, Новофедоровка, Евпатория, Джанкой и Балаклава", — сказано в сообщении.

Напомним, что 20 сентября в СБУ рассказали подробности удара по базе в Крыму. СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщают, что в КП находился офицерский состав, который переместили из основной базы, чтобы как раз избежать ударов со стороны Украины.