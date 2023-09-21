Командиры ВС РФ заставляют солдат ходить в безумные контратаки под Бахмутом, — ISW

По словам аналитиков, военные командиры оккупантов начали перебрасывать на передовую личный состав. Россиян не обеспечивают достаточным количеством артиллерийских снарядов, а те что есть – часто не взрываются при выстреле.

Военное командование ВС РФ заставляет российских солдат ходить в необдуманные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции под Бахмутом. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 20 сентября говорится, что подразделения 1-го батальона 1442-го полка Алтайского края заявили, что бросили свою технику в районе Клещеевки после того, как получили приказ сформировать штурмовую группу и атаковать.

Сообщается, что военные командиры оккупантов начали перебрасывать на передовую личный состав различных категорий. В том числе и тех, которые находились в тылу. Их не обеспечивают достаточным количеством артиллерийских снарядов, а те что есть – часто не взрываются при выстреле.

Эксперты сообщили, что у российских военнослужащих упадок морального духа. Ситуация усугубилась после того, как они узнали, что ВСУ смогли ликвидировать большое количество их сослуживцев из 1442-го полка Алтайского края. Сейчас у них нет укрепленных оборонительных позиций.

Также аналитики сообщили, что один из российских военкоров обвинил командование ВС РФ в том, что оно дало приказ отбить Андреевку и прилегающую территорию к ней. Командиры запланировало слабые и бессмысленные контратаки, а также не предоставило своим штурмовым подразделениям достаточного количества разведданных.

Напомним, что 20 сентября В районе Бахмута ССО уничтожили пушку МСТА-Б с дорогостоящими снарядами "Краснополь". Рыночная стоимость боеприпаса, который способен поразить бронированную цель с помощью лазерного наведения, достигает 40 тысяч долларов.

Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали о контрнаступлении на двух направлениях. Украинские войска успешно уничтожают врага под Бахмутом и на Мелитопольском направлении. Попытки ВС РФ контратаковать заканчиваются потерями у оккупантов.