ВС РФ нанесли ракетные удары по Киеву: часть столицы без света, есть пострадавшие (фото)

В Шевченковском районе, как отметил мэр, обломки ракет повредили газовую трубу, а в некоторых микрорайонах Святошинского отсутствует водо- и электроснабжение. Медики госпитализировали трех человек, среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка.

В ночь на 21 сентября Россия обстреляла Украину ракетами. В результата ракетной атаки пострадали некоторые районы Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко у себя в Telegram.

По словам Кличко, в Дарницком районе города зафиксировано разрушение нежилых помещений, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу.

"В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек. Пока информации о пострадавших нет", — написал мэр.

Затем он сообщил, что в Дарницком районе тушат пожар. Есть обращения к медикам.

"Спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Есть обращение к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет", — отметил он.

Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе 5 пострадавших. Троих пришлось госпитализировать, среди них 9-летняя девочка и 18-летняя девушка. Двоим медики оказали помощь на месте.

"В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Пылают также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет", — заявил мэр.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате работы ПВО по уничтожению вражеских целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы.

"Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — сказано в сообщении.

Позже в КГВА поделились фотографиями последствий Дарницкого района.

Россия обстреляла Украину ракетами: что известно

О взлете вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России впервые сообщили Воздушные силы ВСУ еще в 00:13.

"Зафиксирован вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область)", — сказано в сообщении.

Затем о ракетной опасности сообщили в 03:57.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — отметили Воздушные силы.

Уже в 05:48 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Отбой воздушной тревоги объявили только в 06:43.

Напомним, что в ГУР Минобороны 20 сентября сообщили, что РФ проводит разведку энергетической системы Украины. По словам представителя разведки Андрея Юсова, россияне истощили свои запасы ракет, а темпы производства не позволяют пополнить резервы. При этом, украинцы должны серьезно относиться к угрозе.