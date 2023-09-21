Ночной обстрел ВС РФ: взрывы прогремели в 5 областях, ОВА сообщают о пострадавших (фото)

Мощные взрывы во время воздушной тревоги прогремели в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Львовской областях. Зафиксировано несколько прилетов в объекты инфраструктуры.

В результате ракетного обстрела Украины 21 сентября в Черкассах пострадали 5 человек. Также еще под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

"В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. В настоящее время пятеро пострадавших. Под завалами как минимум один человек", — заявил Табурец.

По его словам, спасательная операция продолжается. Также он поделился фотографиями с места событий.

Ракетный обстрел Украины: Хмельницкая область

Кроме того, о взрывах и работе ПВО в области сообщала Хмельницкая ОВА.

"Слышны взрывы. Работают силы ПВО", — сказано в сообщении.

Ракетный обстрел Украины: Винницкая область

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что вражеские ракеты двигались в направлении Винницкой области.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил сообщение Воздушных сил.

"Внимание! Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — заявил он.

В 06:22 "Суспільне" сообщило о взрывах в области.

Ракетный обстрел Украины: Львовская область

Уже в 06:42 глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что жители Дрогобычского района слышали взрывы.

"Все профильные службы выехали на место происшествия в Дрогобычском районе. Больше информации впоследствии", — сообщил он.

Ракетный обстрел Украины: Ровненской область

Кроме того, в Ровненской области зафиксирован прилет ракет. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

"Ровно. Есть прилеты вражеских ракет", — сообщил он.

Напомним, что 21 сентября ВС РФ также нанесли ракетные удары по Киеву. В Шевченковском районе, как отметил мэр Виталий Кличко, обломки ракет повредили газовую трубу, а в некоторых микрорайонах Святошинского отсутствует водо- и электроснабжение. Медики госпитализировали трех человек, среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка.