Целились в нефтебазу: в РФ заявляют про атаку дронов на Орловскую область

По данным росСМИ, первый дрон прилетел к нефтехранилищу, но не взорвался, а второй сдетонировал около резервуара с водой.

Глава Орловской области Российской Федерации, Андрей Кличков, объявил о том, что два беспилотных летательных аппарата совершили атаку на объекты регионального энергетического комплекса, но благодаря принятым мерам удалось уничтожить их. Об этом он написал в своем Telegram.

"Ночью на территории Орловской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса", — пишет он.

Согласно начальным сведениям, не было зафиксировано ни повреждений, ни пострадавших. Представители правоохранительных органов проводят соответствующие операции, и ситуация остается под контролем.

По данным российского медиа SHOT, примерно в 1:35 на территорию нефтехранилища упал БПЛА, при падении произошла его детонация около резервуара с водой.

После, около 2 часов ночи, на территорию базы упал ещë один беспилотник, он не взорвался. Специалисты изъяли обломки аппаратов для дальнейшей экспертизы. Повреждений резервуаров и пострадавших предварительно нет.

Напомним, что в ночь на 21 сентября Крым массово атаковали БПЛА. Так, налет беспилотников начался примерно в полночь. О взрывах сообщали жители Евпатории, Симферополя, Севастополя, Сак, Новофедоровки и других населенных пунктов. РосСМИ сообщили, что произошла самая массовая атака дронов на оккупированный полуостров за все время.