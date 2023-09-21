Ракетный обстрел Украины: ВС РФ нанесли 6 ударов по Харькову, пострадали гражданские

Российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате атаки получили ранения мирные жители. По данным ОВА, в городе повреждена гражданская инфраструктура.

В Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом в 5:53 21 сентября сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — добавил он.

Позже мэр проинформировал о по меньшей мере шести попаданиях в городе.

"По предварительной информации, которая требует уточнения, все в Слободском районе", — говорится в публикации.

Впоследствии Терехов заявил, что в результате утреннего обстрела в Харькове пострадали два человека. Они были госпитализированы.

"На месте "прилетов" работают соответствующие службы, устраняют их последствия", — отметил городской голова.

Информацию о шести ударах по Харькову подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попаданий", — добавил руководитель ОВА.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии изданию "Суспільне Харків" сообщил, что в результате ударов ВС РФ получили ранения по меньшей мере двое гражданских.

Напомним, также ВС РФ нанесли удары по Киеву. В результате утренней атаки 21 сентября в столице пострадали семь человек. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелась СТО.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района столицы нет света и воды. В другом районе — Шевченковском, обломки российской ракеты повредили газовую трубу.