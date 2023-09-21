Оккупанты потеряли истребитель Су-34 и пусковую к С-400: обновленные данные Oryx (список)

Украинские военные уничтожили сразу 12 единиц легкобронированной техники, среди которых БМП-2, БМП-1 и БРЭМ-1.

Российские войска потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34, артиллерию и легкобронированную технику. Об этом сообщается в проекте Oryx, на котором ведут подсчет потерь на основе открытых данных.

Украинские военные уничтожили сразу 12 единиц легкобронированной техники: 4 БМП-1, 7 БМП-2 и одну инженерную машину БРЭМ-1. Кроме этого оккупанты потеряли 4 единицы артиллерии, две из которых не удалось идентифицировать. Те, которые удалось идентифицировать — это 152-мм САУ "Гиацинт-С" и "Мста-С".

Список обновленных потерь оккупантов

Кроме этого российские войска потеряли ЗРК "Оса" и пусковую установку к С-400. Также по неизвестным причинам в РФ упал истребитель Су-34. Летчики эвакуировались, а самолет разбился.

Су-34 разбился в РФ

Напоследок оккупанты потеряли грузовик Газ-66 и КрАЗ-255Б. Украинские военные также сбили беспилотник Орлан-10.

Украинские потери, которые добавились в список, были меньше. Оккупанты выбили несколько танков, генератор дымов ТДА-М, беспилотники и легкобронированную технику.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 20 сентября украинские пограничники уничтожили два российских комплекса "Муром-М" под Купянском.

Также украинские военные рассказали о применении огнемета РПВ-16.