Ударили по российскому штабу и закрепились в Клещиевке: где наступали ВСУ, — ISW (карты)
Украинские войска продолжают контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Аналитики проанализировали, как изменилась ситуация на фронте и где защитники имели успехи в продвижении.
20 сентября Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи города Бахмут в Донецкой области и на западе Запорожской области. Об успехах контрнаступления и действиях российских сил говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).
Купянск и Луганская область
Сообщается, что ВС РФ пытались наступать на линии Купянск-Сватово, но не имели подтвержденных успехов. Российский провоенный блогер утверждал, что оккупанты продвинулись в районе села Новоегоровка в Харьковской области и даже установили там контроль над высотами. Аналитики не нашли этому подтверждений.
Также в соцсетях информировали, что вражеское войско осуществило неудачные атаки в районе сел Петропавловка и Синьковка на Харьковщине. В ВСУ подтверждали штурм российских захватчиков на Купянско-Лиманском направлении.
В Минобороны РФ сообщали, что их силы якобы отбили атаки Сил обороны возле села Диброва в Луганской области.
Донецкая область
Силы обороны продолжали наступать в районе Бахмута, но 20 сентября не получили территориальных достижений. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские силы продвигаются на юге от города и закрепляются на достигнутых рубежах.
В Минобороны Великобритании подтверждали, что Украина стабилизировала ситуацию в недавно освобожденных селах Клещиевка и Андреевка в Донецкой области. В то же время ВС РФ все еще контролируют железнодорожные пути, расположенные на востоке от Клещиевки.
Российские штурмовики признавали, что ВСУ нанесли удар по их штабу вблизи города Светлодарск в Бахмутском районе. Сообщалось, что защитникам удалось нанести разрушения базе, а также уничтожить несколько машин и ранить личный состав.
ВС РФ наносили контратаки на северном и южном флангах Бахмута, но не продвинулись вперед. По данным Генштаба ВСУ, бойцам удалось отбить вражеские атаки на северо-востоке от села Андреевка, вблизи поселка Ягодное и в районе села Зайцево. Российские источники поддавали сомнению информацию о полном освобождении Клещиевки и заявляли, что бои там еще продолжаются.
Также в России информировали, что оккупанты осуществили ограниченное продвижение на линии Авдеевка-Донецк. В то же время в ВСУ подтверждали атаки врага в районе города Марьинка, которые не имели результата.
Юг Украины
20 сентября Силы обороны продолжали штурм в районе границы между Донецкой и Запорожской областями. В Минобороны РФ заявляли, что их войска отбили атаку защитников в районе села Приютное и остановили украинскую ДРГ вблизи поселка Новодонецкое. В Генштабе ВСУ сообщали, что нанесли потери в технике и личном составе врагу на Шахтерском направлении.
Также украинские войска наступали в западной части Запорожской области. По данным Генштаба, ВСУ вели наступательные действия на Мелитопольском направлении и нанесли врагу значительные потери.
Российские источники утверждали, что их силы отбили атаки в районе сил Работино и Вербовое, а также вблизи села Новопрокоповка и поселка Копани. По их словам, защитники продвигались по низменности, потому что ВС РФ контролируют высоты.
Тем временем оккупанты 20 сентября атаковали на западе Запорожской области, но не имеют подтвержденных успехов. Они совершили безрезультатные атаки в районе сел Малая Токмачка, Новоданиловка и Работино.
Сообщалось, что и российские, и украинские бойцы действовали на островах в дельте Днепра на Херсонщине. В Минобороны РФ заявляли о якобы уничтожении четырех ДРГ украинских спецназовцев.
Также 20 сентября Силы обороны ударили по командному пункту ВС РФ в районе села Верхнесадовое во временно оккупированном Крыму. По данным вражеских источников, для этого защитники использовали ракеты типа Storm Shadow.
Напомним, в Генштабе ВСУ проинформировали, что ВСУ отбили вражеские контратаки на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также украинские Воздушные силы нанесли десяток авиационных ударов по позициям и технике оккупантов.
Аналитики ISW сообщали, что командование ВС РФ заставляет своих бойцов ходить в необдуманные контратаки под Бахмутом.