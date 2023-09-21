Маскировалась париком и очками: в Германии учительница работала на пропутинский канал

Она распространяла российскую пропаганду и теории заговора, подстрекая граждан против правительства, мусульман и евреев.

В Германии учительница работала ведущей правоэкстремистского пропутинского YouTube-канала Compact TV. Она придумала себе новое имя, а чтобы ее не узнали, надевала парик и очки. Об этом пишет немецкое издание t-online.

Сообщается, что 29-летняя учительница начальных классов в школе в районе Меркиш-Одерланд "подрабатывала" на ультраправый канал, который время от времени распространял российскую пропаганду и теории заговора, подстрекая граждан против правительства, мусульман и евреев. В кадре она появлялась в парике и надевала очки.

Маскировка женщине не помогла, ее разоблачили и из-за такой "внеклассной работы" уволили с должности.

На днях немецкая газета Tagesspiegel опубликовала расследование в отношении учительницы Элизы В., которая вела программу как Анна Шнайдер в эфире Compact TV. Она рассказывала о "еврейском заговоре" и деятельности масонов, а в конце января в последний раз отработала как ведущая и объявила, что переходит на "работу своей мечты".

После этого она появлялась на мероприятиях правых экстремистов и представителей ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Управление по вопросам защиты конституции Бранденбурга, которое является контрразведывательным органом, сообщило, что YouTube-канал Compact TV, где работала Шнайдер, распространяет теории заговора и способствует свержению власти.

Напомним, что в Италии уволили учительницу за то, что она пропустила всего 20 из 24 лет работы в школе в Кьодж. Преподавательница средней школы 10 лет отсутствовала на работе без уважительных причин, а 14 лет была на больничном.

Ранее сообщалось, что учительница бросила работу, чтобы стать диснеевской принцессой. Девушка создала развлекательную компанию "Beyond A Princess".