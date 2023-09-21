ВСУ нанесли массированный удар по Крыму: на аэродроме было 12 самолетов, — СМИ

Оккупационные телеграмм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут об около 30 погибших военных.

Ночью 21 сентября СБУ и ВМС ВСУ провели совместную операцию и нанесли массированный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. В результате военная техника оккупантов получила серьезные повреждения. Об этом сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По данным источников, на аэродроме было не менее 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ЗРПК "Панцирь". Там также располагалась база подготовки операторов БпЛА "Mojaher".

Для поражения целей использовали БпЛА, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты "Нептун".

"Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Оккупационные телеграмм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут о не менее 30 погибших военных", — информирует издание.

Российское издание Mash пишет, что взрывы слышали в нескольких населенных пунктах.

"Работу ПВО слышно в городе Саки, Новофедоровка, Евпатория, Джанкой и Балаклава. По словам местных, это — самая массовая атака украинских дронов за все время", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 21 сентября оккупированный Крым былатакован несколькими группами БпЛА. В МО РФ заявили, что силы ПВО оккупантов якобы смогли уничтожить 19 дронов.

Ранее сообщалось, что 21 сентября днем во временно оккупированном Крыму тоже раздавались взрывы. В нескольких районах полуострова вблизи Севастополя оккупанты распыляли дымовую завесу.