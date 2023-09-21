"Член альянса тиранов": в США предложили усилить санкции против КНДР из-за помощи РФ

По данным журналистов, дополнительные ограничения станут гарантией того, что диктатор Ким Чен Ын не сможет получать выгоду от партнерства с РФ, а также помогать или способствовать массовому убийству украинцев.

В США представили законопроект, который предлагает ужесточить санкции в отношении КНДР из-за ее вмешательства и помощь РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает Yonhap.

Представители Демократической и Республиканской партий Джерри Коннолли и Джо Уилсон совместно представили законопроект в Палате представителей США.

"Северокорейский диктатор Ким Чен Ын является членом альянса тиранов, которые работают, чтобы уничтожить свободу и демократию во всем мире", — заявил Уилсон.

Джо Уилсон подчеркнул, что предложенный законопроект призван обеспечить невозможность диктатору Ким Чен Ыну извлекать выгоду и оказывать поддержку массовому убийству украинцев.

Со своей стороны, Джерри Коннолли отметил, что поддержка Северной Кореей вторжения России в Украину создаст условия для установления партнерства между "двумя враждебными субъектами", которые представляют угрозу мировой безопасности.

"Мы не можем позволить этому партнерству остаться без контроля. Пришло время Соединенным Штатам предпринять решительные действия и помешать использованию северокорейского оружия в кровавой войне Путина против украинского народа", — добавил Конноли.

Напомним, 12 сентября в РФ прибыл с визитом президент КНДР Ким Чен Ын. Его встречали с красной дорожкой и деревянной лестницей. Предполагалось, что лидер будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным поставки оружия.

Однако 13 сентября в ГУР сообщили, что договоренность о поставках оружия из Северной Кореи не была бы новостью, ведь это происходит уже полтора месяца. По данным разведки, страны договорились об отгрузке миллионных партий снарядов.