"Неудобная" поездка за $5 тысяч: уклонисты-"путешественники" проиграли в прятки ГПСУ (видео)

Шестеро мужчин нашли через соцсети "перевозчиков", которые обещали помочь в выезде за 4-5 тысяч долларов. Обещанная поездка в Молдову закончилась раньше времени — знакомством с правоохранителями.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация населения. Государственная пограничная служба (ГПСУ) разоблачила целую группу мужчин, которые попытались нелегально выехать за границу. Деталями 21 сентября поделилась пресс-служба ведомства.

"Нелегальных путешественников" обнаружили в прицепе грузовика. Это произошло, когда пограничники осматривали машину на транзитном участке дороги "Маяки — Удобное". Шестеро мужчин пытались незаконно выехать в Молдову.

Как выяснила ГПСУ, "перевозчиков" уклонисты нашли через закрытый телеграмм-канал. Они приехали в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе. Организатор сопровождал "клиентов" на авто.

"Несмотря на "неудобства" такая поездка стоила 4-5 тысяч долларов", — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 4 сентября спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники ежедневно задерживают на границе до 30 нарушителей. Он подчеркнул, что прежде всего речь идет о мужчинах в возрасте 18-60 лет.

Ранее, 1 сентября, ГПСУ разоблачили группу мужчин, которая пыталась выехать на машине в Молдову. Пограничники заметили и остановили автомобиль благодаря беспилотнику.

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