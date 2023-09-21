Удивительные совпадения: как F-35B пролетел 100 км после катапультации летчика, — Forbes

Истребитель был на высоте до 300 метров и летел на скорости менее 370 км в час. Возникает вопрос, как самолет смог пролететь 100 км, и почему летчик покинул борт.

В начале недели произошла загадочная авария истребителя F-35B. Летчик катапультировался, а самолет продолжил полет в режиме автопилота. Об этом сообщает Forbes.

Морские пехотинцы нашли обломки истребителя F-35B. Однако вокруг аварии есть много вопросов, в том числе о том, как истребитель пролетел 100-110 километров на малой высоте. 18 сентября авиабаза Чарльстон выпустила релиз, где утверждается, что поисковые группы нашли F-35.

СМИ писали, что на место крушения были найдены незначительные обломки от истребителя. По словам одного из военных, летчик катапультировался с F-35 на высоте примерно 304 метра. По данным USNI News, самолет мог заходить на посадку на аэродром, именно этим можно объяснить малую высоту. Поэтому самолет должен был иметь достаточный запас топлива, чтобы пролететь 100 км.

Скорость самолета была менее 200 узлов (менее 370 км/ч). F-35B может летать медленно, вплоть до нулевых скоростей, если посадка выполняется вертикально. Сейчас выглядит так, что низкий и медленный истребитель был на траектории аэродрома, а потом что-то произошло. Учитывая то, что катапультирование состоялось в 1 км от аэропорта и над густонаселенной местностью, есть вероятность что выход из самолета был срочным.

Источники издания утверждают, что катапультирование было контролируемым, то есть у летчика был минимальный контроль над самолетом. И то, что F-35B сам прошел 100 км подтверждает предположение. Но есть несколько странных совпадений.

Если предположить, что истребитель летел со скоростью около 150 узлов (270 км/ч), то, очевидно, он летел без пилота примерно 20 минут, чтобы преодолеть расстояние до места катастрофы. Если предположить, что он летел со скоростью 200 узлов (370 км/ч), то истребитель морской пехоты летел около 15 минут. Поэтому возникает вопрос, почему летчик решил катапультироваться?

Корпус морской пехоты не дает никаких ответов и не отвечает на вопросы журналистов.

Напомним, 19 сентября СМИ сообщили, что обломки F-35 нашли в штате Южной Каролины.

18 сентября произошла странная авария с истребителем F-35. Летчик катапультировался, а самолет продолжил лететь.