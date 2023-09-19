Никаких следов: пропавший истребитель F-35 мог пролететь сотни миль без пилота

Военные детективы пытаются найти пропавшую машину, которая была покинута после того, как пилот в спешке покинул истребитель стоимостью 65 млн фунтов стерлингов.

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В США пропавший военный самолет стоимостью 65 млн фунтов стерлингов мог пролететь сотни миль после катапультирования пилота. Американские ВВС намерены искать свой пропавший истребитель F-35. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что никаких следов самолета до сих пор не обнаружено. Он может пролететь еще сотни миль без пилота.

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Военные детективы пытаются найти пропавшую машину, которая была покинута после того, как пилот в спешке покинул истребитель стоимостью 65 млн фунтов стерлингов. В последний раз самолет был замечен над Южной Каролиной.

Произошедшее было названо "казусом", который может обойтись армии США в миллионы. По словам военных, их сведения о самолете в настоящее время "ограничены".

Новые исследования системы автопилота показали, что после катапультирования машина может пролететь еще несколько километров, а эксперт Центра исследований безопасности Hauge Фредерик Мертенс заявил, что самолет может лететь несколько часов.

"Исторически сложилось так, что самолет без пилота может проделать большой путь на автопилоте", — заявил он.

Иллюстративное фото Фото: Открытые источники

Пилот самолета, к счастью, не пострадал после катапультирования. Неназванный военнослужащий был доставлен в ближайший медицинский центр в стабильном состоянии.

В настоящее время в районе озер Moultrie и Marion ведутся поисковые работы. Жителей Чарльстона и Колумбии просят сообщать ВВС США любую имеющуюся у них информацию. Американские военные обращаются за помощью к общественности и просят о сотрудничестве.

"Самолет является "стелсом", поэтому он имеет различные покрытия и различные конструкции, которые делают его более трудным для обнаружения, чем обычный самолет", — сказал Джереми Хаггинс из Объединенной базы Чарльстон.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".