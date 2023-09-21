"Я вас туда не посылал": ветераны АТО рассказали о поведении задержанных в ТЦК Самбора

Военнослужащий, который угрожал мужчине в военкомате на Львовщине, недавно был на передовой и имел контузию, рассказали в союзе ветеранов. Он эмоционально не выдержал, когда задержанный начал унижать его побратимов.

Гражданин, которого удерживали работники ТЦК Самбора, пожаловался на неправомерные действия военнослужащих. Чтобы донести свою позицию, он записал видео, которое распространил в соцсетях. В ответ работников отстранили от работы, а ГБР открыло уголовное производство. В ОО "Украинский союз ветеранов АТО" рассказали подробности ситуации, о которой стало известно 18-19 сентября 2023 года. Детали изложены на странице Facebook союза.

В заметке указано, что информация об "избиении уклониста" получена от побратимов, которые, похоже, знают подробности происшествия в ТЦК Самбора во Львовской области. Указано, что двух совершеннолетних мужчин задержали пограничники и доставили в местный военкомат. При этом их не обыскивали и оставили телефоны, которыми потом и было записано видео.

Во время разговора мужчинам предложили пройти военно-врачебную комиссию, чтобы стать в ряды ВСУ. При этом они имели возможность вызвать адвокатов, тем временем записывая на видео часть разговора с военнослужащими из военкомата. Ветераны АТО рассказали о характере беседы, которая не попала на видео.

Беглецы, задержанные пограничниками, начали выкрикивать оскорбления в сторону военнослужащих. В частности, "выкрикивали антиукраинские лозунги и оскорбляли ВСУ". Авторы сообщения назвали такое поведение "бикованием" и попыткой эмоционально досадить работникам ТЦК.

Между тем один из работников ТЦК, общавшийся с задержанными, — это боец, который недавно был на линии фронта и получил контузию. Когда начали звучать оскорбления и обесценивание побратимов, он "не выдержал, не сдержал эмоций и дал волю рукам".

Ветераны АТО отмечают, что не оправдывают поведение военного, который "потерял самоконтроль". Но признают, что могут его понять. По мнению ветеранов, трудно удержать самообладание, когда слышишь фразы "я вас туда не посылал", "это не моя война", "я не рожден для войны".

Избиение в ТЦК Самбора: детали

Отметим, о чрезвычайной ситуации в ТЦК Самбора стадо известно 18-19 сентября. Тогда в сети появилось несколько видеозаписей, связанных с задержанными мужчинами. На одном из видео человек в форме угрожал оружием. На другом — мужчина жаловался на неправомерные действия работников военкомата. Также сообщалось, что граждан "морили голодом и незаконно удерживали".

Позже стало известно, что задержанный — житель Харькова, которого остановили при попытке незаконного пересечения границы. В то же время работников военкомата отстранили от работы, а затем ГБР открыло уголовное производство по факту угроз оружием.

Напоминаем, в Украине стартовала реформа ТЦК и ВВК. Один из шагов к улучшению их работы: открытие доступов к нескольким реестрам, важных для учета мобилизованных. Также планируют создать еще один реестр: в него попадут мужчины, которые уклонились от мобилизационных мероприятий и незаконно сбежали за границу.