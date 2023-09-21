"Что-то бабахнуло": в Севастополе произошел мощный взрыв и поднялся столб дыма (видео)

Жители Севастополя сообщили о мощном взрыве тогда же, когда воздушную тревогу объявили в Одесской области. Российское командование пыталось попасть по Затоке, при этом получило "неприятности" в Крыму.

21 сентября прозвучала воздушная тревога в Одесской области, что означало атаку российскими ракетами из Крыма. Тревога прозвучала через 12 часов после ночной ракетной атаки, когда россияне запустили по Украине почти полсотни ракет. Вечером этого же дня почти одновременно с тревогой в Одессе услышали громкий взрыв в Севастополе. На видео с места событий видно высокий столб дыма, который поднялся над оккупированным россиянами городом. В деталях происшествия разобрался Фокус.

Первые сообщения о взрыве в Севастополе появились в одном из российских пабликов в 18:40. Деталей не приводили, лишь указали, что ожидают официальные объяснения от представителей власти.

Сообщение о взрывах в Крыму 21 сентября 2023 года Фото: ЧП Севастополь/ Telegram

В сети также опубликовали видео с места событий. Голос за кадром утверждает, что слышали громкий взрыв: его называют "огромным". Видно, как на расстоянии нескольких километров от оператора вверх поднимается столб дыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пока не обнародовал официального объяснения относительно того, что произошло в Севастополе.

Взрыв в Крыму: детали

Отметим, незадолго перед тем, как в Севастополе было громко, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Тревога продолжалась с 18:36 до 18:59. Мониторинговые каналы указывали, что россияне запустили противокорабельную ракету "Оникс". Воздушные силы ВСУ и военная администрация не сообщила о последствиях российского удара.

Воздушная тревога в Одесской области Фото: alerts

"Оникс" — сверхзвуковая крылатая ракета, способная лететь со скоростью 3182 км/ч (или 884 м/с), весит три тонны и имеет длину почти девять метров. Воздушные силы заявили, что она двигалась в направлении города Затока в Одесской области, Расстояние от Затоки до Севастополя — около 280 км.

Какое расстояние от Севастополя до Затоки Фото: Google maps

Напоминаем, в ночь с 20 на 21 сентября ВС РФ запустили по Украине 43 крылатых ракеты Х-101, которые угрожали Киевской, Ровенской, Львовской и ряду других областей. Воздушное командование рассказало об уничтожении 36 российских ракет. Военные администрации подтвердили, что в результате российской атаки пострадали граждане в Киеве и Черкассах.