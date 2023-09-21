"Оружие не благотворительность": если Украина не получит помощь США, то проиграет войну, — Зеленский

По словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, Зеленский на встрече с американскими законодателями выразил все одной-единственной фразой о важности помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с американскими сенаторами в Конгрессе "прекрасным диалогом". Он поблагодарил сенаторов, журналистов и всех, кто оказывает поддержку. Об этом сообщает CNN.

"Говорили об очень многом", — сказал президент, но не уточнил, о чем именно.

Однако лидер сенатского большинства Чак Шумер сказал журналистам, что Зеленский предупредил американских законодателей о риске, которым чреваты промедления с поставками вооружений.

"Было одно-единственное предложение, которое подводит всему итог, и я цитирую дословно. Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну". Это его цитата", — сказал Шумер.

В свою очередь, сенатор Митч Макконнел объяснил, что военная помощь Вашингтона Украине не благотворительность, "а инвестиция в наши непосредственные интересы".

"Снижение российского военного потенциала помогает сдержать главного стратегического противника — Китай", — добавил Макконнел.

Представитель республиканцев отметил, что рад, что коллеги из первых рук от президента Зеленского узнали о том, как идет контрнаступление Украины.

Напомним, что, по словам конгрессмена-республиканца от штата Техас Майкла Маккола, Украина в конечном итоге получит дальнобойные ракеты ATACMS. В условиях, в которых проводится украинское контрнаступление, США бы свои войска не направили.

Также сообщалось, что после визита Зеленского в Вашингтон поставки ATACMS Украине "не исключены", об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.