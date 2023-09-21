Эффективное оружие: США передадут Украине новый пакет военной помощи на $325 млн, — CNN

По словам журналистов, в пакет войдут кассетные боеприпасы, снаряды для артиллерийских, противотанковых, зенитных и противовоздушных систем.

Новый пакет помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов будет представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Сообщается, что в пакет войдут кассетные боеприпасы, снаряды для артиллерийских, противотанковых, зенитных и противовоздушных систем.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее заявлял, что украинские силы использовали это оружие "эффективно" и "надлежащим образом" против российских оборонительных позиций.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Штаты не передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, несмотря на все запросы Киева.

"Я бы сказал, что президент (Джо Байден, — ред.) постоянно говорит как со своими военными, так и со своими коллегами в Европе, а также с самими украинцами о том, что необходимо на поле боя на любом этапе войны, а затем о том, что Соединенные Штаты могут предоставить", — сказал Салливан.

По его словам, Байден также должен гарантировать, что Штаты способны обеспечить свои потребности в сдерживании и обороне. В Белом доме взвесили все аспекты и пришли к выводу, что не будут передавать Украине ATACMS. Однако с повестки для в будущем такая поставка сниматься не будет.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. На кадрах с прямой трансляции можно заметить, что мировых лидеров сопровождают первые леди — Елена Зеленская и Джилл Байден. После проведенных переговоров ожидается пресс-конференция, где могут объявить о новом пакете помощи для Украины.