"Это вдохновило мир": Байден оценил храбрость народа Украины в борьбе с агрессией РФ

По словам американского президента, ни одна нация в мире не сможет быть по-настоящему в безопасности, если Украина проиграет войну России.

Президент США Джо Байден поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме и заявил, что США по-прежнему и дальше будут поддерживать Киев в его борьбе с агрессией России. Об этом пишет CNN.

Американский лидер высоко оценил храбрость народа Украины в борьбе с агрессором. По его словам, это вдохновило мир защищать принципы свободы.

"Ранее на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН я ясно дал понять, что ни одна нация в мире не сможет быть по-настоящему в безопасности, если мы фактически не встанем и не защитим свободу Украины перед лицом российской жестокости и агрессии", — сказал Байден.

Он отметил, что именно поэтому Вашингтон и его союзники собрали коалицию из более чем 50 стран, которые помогают Украине защитить себя.

Байден заявил, что США вместе с лидерами стран G7 и другими международными партнерами начали процесс "формализации долгосрочной приверженности безопасности Украины". По словам политика, справедливый и прочный мир – уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. На кадрах с прямой трансляции можно заметить, что мировых лидеров сопровождают первые леди — Елена Зеленская и Джилл Байден. После проведенных переговоров ожидается пресс-конференция, где могут объявить о новом пакете помощи для Украины.

Кроме того, СМИ сообщали, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на $325 млн. По словам журналистов, в пакет войдут кассетные боеприпасы, снаряды для артиллерийских, противотанковых, зенитных и противовоздушных систем.