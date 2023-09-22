"Есть то, что нужно нашим солдатам": Зеленский подвел итоги встречи с Джо Байденом (видео)

Президент Украины рассказал, о чем говорил с американским лидером. По его словам, идет подготовка создания с США совместной оборонной экосистемы.

В рамках рабочего визита в США президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. По словам Зеленского, это была уже третья встреча за год, сказано на сайте Офиса президента Украины.

"Спасибо за приглашение. Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями. Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором", — отметил Зеленский.

По его словам, он обсудил с Байденом оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество.

"Сегодня мы добились важных результатов. Мы договорились проработать ряд стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины и наших людей", — отметил президент.

Он заявил, что Соединенные Штаты выделили для Украины очень мощный пакет военной помощи.

"Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас", — сказал президент.

Затем у себя в Telegram президент Украины опубликовал видео, на котором заявил, что копродукция в оборонной промышленности с Соединенными Штатами – это историческая вещь. По его словам, украинцы смогут изготавливать собственные системы ПВО, идет подготовка создания с США совместной оборонной экосистемы.

"Это будет иметь глобальные положительные результаты. Спасибо, господин Президент Байден! Спасибо Конгрессу – обе партии, обе палаты. Сегодня начал день в столице Америки именно с Конгресса – откровенных, подробных разговоров", — заявил Зеленский.

Напомним, что Байден оценил храбрость народа Украины в борьбе с агрессией РФ. По словам американского президента, ни одна нация в мире не сможет быть по-настоящему в безопасности, если Украина проиграет войну России.