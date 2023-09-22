"Целятся по инфраструктуре": тысячи жителей Киева остались без света из-за обстрела РФ, — ДТЭК

По словам директора компании Дмитрия Сахарука, россияне начали обстреливать энергетику Украины, как это было прошлой осенью и зимой. Вероятно, массированные атаки повторятся.

В четверг, 21 сентября, российские оккупанты совершили ракетный обстрел Киева и Киевской области. В результате атаки были повреждены энергосети. Многие жители остались без электроэнергии. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что в ходе вражеской атаки, произошедшей вчера в Киеве и его окрестностях, произошли отключения электроснабжения.

"Да. Были повреждены сети в Киеве и Киевской области. В Киевской области выключалось около 3 тысяч потребителей. В Киеве — около тысячи. В течение часа мы заживляли потребителей и затем в течение дня ремонтировались", — сказал он.

Сахарук высказал предположение, что российские силы начали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, как это происходило в прошлую осень и зиму. Он также не исключил возможность повторения подобных атак в будущем.

"По сути это уже так понятно, что действительно начинается. Действительно они целятся по инфраструктуре. И я думаю будут делать это дальше", — сказал директор ДТЭК.

Обстрел Киева 21 сентября: что известно

В Киеве в результате утренней атаки РФ пострадали семь человек.

"В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки. Спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 машины. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Впоследствии глава столицы обновил информацию о пострадавших. Их количество возросло. Трех из них госпитализировали, в том числе и 9-летнюю девочку.

"По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них в больницах города. Четверо получили помощь на месте", — проинформировал Кличко.

Атака на столицу продолжалась в течение двух часов. Предварительно с примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.