Supercam, "Тайфун" и артиллерия: обновленные потери российских войск по данным Oryx (список)

Украинские военные уничтожили довольно редкий броневик "Тайфун", сразу 5 единиц артиллерии и другую технику. Оккупанты в свою очередь повредили БМП Marder.

Российские войска потеряли значительное количество артиллерии и легкобронированной техники, в частности БМП-2 и БТР-82А. Об этом сообщается в проекте Oryx, где ведут список потерь на основе фото или видео доказательств.

Украинская армия уничтожила 5 единиц легкобронированной техники: 2 БМП-2, 1 БТР-82А и 1 БТР-80. Кроме этого оккупанты потеряли броневик "Тайфун" от российской компании КамАЗ.

Контрбатарейная борьба принесла оккупантам 5 единиц утраченной артиллерии:

2 САУ "Акация" калибра 152-мм;

1 пушка "Гиацинт-Б" калибра 152-мм;

1 пушка Д-30 калибра 122-мм;

1 противотанковая пушка МТ-12 калибра 100 мм.

Также украинские военные уничтожили 5 грузовиков типа Урал и КамАЗ. Было затрофеено 2 БПЛА Supercam и Zala.

Потери ВС РФ

Украинская армия имела меньше потерь, которые попали в список. Оккупанты повредили немецкую БМП Marder 1A3 и броневик Kirpi. Также Силы обороны имели потери в других БМП и броневиках типа MRAP. Враг уничтожил 5 единиц артиллерии, одну из которых не удалось идентифицировать.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 22 сентября в ISW заявили, что ВСУ впервые пересекли последнюю линию обороны ВС РФ в Запорожской области.

Также США анонсировали пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов.