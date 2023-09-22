Пугают Запад: Китай и РФ развивают ядерную инфраструктуру, — CNN (фото)

За последние несколько лет на российском полигоне на Новой Земле и китайском Лоп Нур построены новые объекты, в том числе подземные тоннели. Деятельность может свидетельствовать о подготовке ядерных испытаний, которые прекращены с 1990-х годов.

В последние годы РФ и КНР построили новые объекты и тоннели на ядерных полигонах в то время, когда напряженность с Западом выросла до самого высокого уровня. Об этом сообщает CNN.

Журналисты обнаружили расширение инфраструктуры на двух ядерных полигонах:

Китай — западный регион Синьцзян, полигон Лоп Нур;

Россия — архипелаг на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

Спутниковые снимки зафиксировали изменения за последние 3-5 лет. Они показывают новые объекты, тоннели, дороги и хранилища на полигонах.

"Мы видим действительно много намеков, свидетельствующих о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", — заявил профессор Джеффри Льюис из Центра нераспространения имени Джеймса Мартина.

Россия и Китай

Россия использует площадку на Новой Земле, которую создал Советский Союз впервые с 1955 года. Последние испытания на ней были в 1990 году взрывом под землей. Спутниковые снимки показали, что с 2021 по 2023 годы на полигоне велось масштабное строительство. РФ построила тоннели в горах.

Новые объекты на российском ядерном полигоне Фото: Planet

"Мне вполне понятно, что россияне готовятся к возможному ядерному испытанию. Возможно, россияне пытаются подойти к линии, подготовившись к ядерному испытанию, но не осуществив его. По сути, они делали бы это, чтобы "напугать" Запад", — добавил Лейтон, бывший офицер разведки Воздушных сил США, а теперь аналитик CNN.

Китайский полигон Лоп Нур неустанно увеличивается в размерах. Подземные тоннели тоже расширяются. В 2021 и 2022 годах было построено новое хранилище, которое можно использовать для хранения взрывчатки.

"Китайский полигон отличается от российского. Он просто огромный, и у него много разных частей", — говорит Джеффри Льюис.

Новые объекты на китайском полигоне Лон Нур на китайском полигоне Фото: Planet

Цель, которую могут ставить китайцы, заключается в проведении докритических ядерных испытаний. Однако в МИД Китая раскритиковали доклад как "раздувание ядерной угрозы" и назвали работу журналистов безответственной.

"С момента объявления о приостановлении ядерных испытаний в 1996 году китайская сторона постоянно уважала это обещание и упорно работала, защищая международный консенсус о запрете ядерных испытаний", — заявили в МИД.

Подземные туннели в горах на китайском ядерном полигоне Фото: Planet

Напомним, 19 сентября президент Зеленский призвал разоружить Россию из-за их агрессивной войны в Украине.

10 сентября Украина впервые получила американское ядерное топливо вместо российского для советского реактора ВВЭР-1000.