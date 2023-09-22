"Боевое затишье": в ВСУ рассказали об обстановке на Купянском направлении (видео)

По словам спикера Восточной группировки войск Ильи Евлаша, на данном направлении РФ ежедневно наносит более полутысячи артиллерийских ударов. Также оккупанты используют авиацию по 10 раз в день, иногда – по 15.

На Купянском направлении в течение последней недели не зафиксировано никаких боевых столкновений. Но в этом районе происходят постоянные артиллерийские обстрелы. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Штурмов нет. Последнюю неделю мы фиксируем в плане боевых столкновений затишье, но интенсивность артиллерийских обстрелов остается постоянной", — заявил Евлаш.

По его словам, на Купянском направлении армия захватчиков ежедневно проводит более пятисот артиллерийских обстрелов. Кроме того, российская авиация выполняет до десяти вылетов в день, иногда достигая пятнадцати, на этом направлении.

На направлении Лимано-Купянск противник в основном использует артиллерию на максимальных дистанциях с целью предотвратить возможные атаки со стороны наших войск и нашей артиллерии.

"Однако даже это не приводит к большим успехам. Они (ВСУ — ред.) постоянно уничтожают вражескую технику и пытаются выявлять и наносить удары по всем артиллерийским системам, которые есть на этом направлении, что постоянно снижает интенсивность обстрелов", — добавил Евлаш.

12 сентября в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском. Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.

Кроме того, 14 сентября сообщалось, что Россия хочет вернуть город Купянск Харьковской области под свой контроль, но все попытки наступать в его сторону пока провалились.