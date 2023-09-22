Предложили квартиры без очереди: Беларусь "торгуется" с наемниками ЧВК "Вагнер", — ЦНС

Российские наемники нужны Лукашенко для подавления протестов в Беларуси. Среди белорусских военных растет социальное напряжение.

В Беларуси наемникам частной военной компании "Вагнер" предложили выдавать квартиры без очереди в обмен на вступление в белорусскую ЧВК "ГардСервис". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В Беларуси режим Александра Лукашенко вербует террористов из ЧВК "Вагнер" в свою ЧВК", — говорилось в сообщении.

Отметили, что выдавать квартиры без очереди предложили "ценным кадрам" из ЧВК "Вагнер", которые перешли в роли инструкторов в белорусскую ЧВК "ГардСервис". Тогда как сами белорусские военные в лучшем случае получают квартиры "под пенсию".

В Центре рассказали, что Лукашенко расставляет свои приоритеты в обороноспособности страны. В частности, россияне ему нужны для подавления местных протестов. Однако соответствующие решения усиливают социальное напряжение среди белорусских военных, добавили в ЦНС.

Напомним, 22 сентября российский военкор Котенок заявил, что в Херсонскую область прибыли наемники ЧВК "Вагнер". По его словам, штурмовые отряды боевиков распределяют по секторам. Кроме этого, информация об их пребывании в Украине находится под грифом "секретно".

По состоянию на 18 сентября на территории РБ осталось менее тысячи наемников ЧВК "Вагнер", 200 из которых — инструкторы в спецподразделениях Министерства внутренних дел и Министерства обороны Беларуси. В ЦНС рассказали, что этих боевиков не захотели забирать в другую частные военные компании и в Минобороны РФ.

17 сентября стало известно, что Минобороны РФ отправило своих представителей в Беларусь и африканские страны для того, чтобы убедить больше наемников ЧВК "Вагнер" подписать контракт с РФ, в частности с новой российской ЧВК под руководством оборонного ведомства Ро