"Успешная операция Сил обороны": в ВСУ прокомментировали удар по штабу ЧФ РФ в Крыму (видео)

В захваченном Севастополе прогремели взрывы и задымился пораженный штаб Черноморского флота. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, российским оккупантам "неспокойно" в Крыму уже давно, но на этой неделе это особенно ощутимо.

22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы и подвергся удару штаб Черноморского флота. Это событие в эфире телемарафона прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Хочется верить, что прилетело и как можно сильнее. Я не могу, к сожалению, комментировать эти вещи сегодня. Я думаю, те, кто может, прокомментируют позже, потому что и накануне, и во время, и даже после операций, которые успешно проводят Силы обороны, есть определенная тишина. Нужно понимать, что агентура вражеская не спит", — сказал он.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что во временно оккупированном Крыму ситуация сложилась "неспокойно" для захватчиков уже давно. По словам военнослужащего, особенно враг почувствовал это в течение последней недели.

"Все силы обороны, все службы, которые работают совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно", — заявил Игнат.

По его словам, таким образом Силы обороны делают знаковой для всех фразу "Не хочется уезжать из Крыма".

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего россияне начали "спешно" устанавливать дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Уберечь штаб Черноморского флота РФ от ракетного удара это не помогло.

СМИ со ссылкой на источники, близкие к Минобороны Украины, писали, что Черное море начало представлять опасность для российского флота. Силы обороны почти ежедневно наносят удары, чтобы "демилитаризовать" Черноморский флот РФ.