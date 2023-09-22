Мостоукладчик Biber: в ВСУ показали, как используют немецкую машину (фото)

Инженерная машина может преодолеть препятствие шириной до 20 метров, в том числе и противотанковые рвы.

Украинской армии в рамках военной помощи передали мостоукладчики Biber. 22-я отдельная механизированная бригада показала, как его используют.

Инженеры одного из танковых подразделений провели учения по применению Biber. По сценарию, для прохода техники надо было проложить дорогу для подразделений через естественное препятствие. Немецкая машина выполняет задачу за несколько минут.

Командир инженерного подразделения Любомир говорит, что мостоукладчик способен перекрывать до 20 метров территории, например водоемы, ущелье или другие естественные препятствия. Также машина подойдет для преодоления противотанковых рвов. Отдельно отмечается, что Biber раскладывает мост горизонтально методом ножниц, что сохраняет низкий силуэт машины.

Biber построена на базе Leopard 1

Biber построен на базе немецкого танка Leopard 1. Вместо башни на нем установлена система выкладки моста. Она состоит из двух 11-метровых частей, которые для транспортировки складывают друг на друга. В развернутом виде конструкция способна выдерживать движение техники весом до 55 тонн. Серийное производство происходило с 1975 года. Всего для немецкой армии построили 105 Biber.

Мостоукладчик Biber выдерживает до около 55 тонн

Напомним, в июле 2022 года Германия впервые анонсировала поставки 16 мостоукладчиков Biber.

16 августа СМИ писали, что Украина имеет собственные аналоги западных инженерных танков ИМР-2 на базе Т-72.