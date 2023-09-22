СБУ задержала трех работников ТЦК и чиновника ВЛК, которые зарабатывали на уклонистах (фото)

Известно, что стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа побега за границу.

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще 7 схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. "На горячем" задержали организаторов сделок, среди которых должностные лица военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает СБУ.

"За деньги злоумышленники "помогали" военнообязанным избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", — говорится в сообщении.

Стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа побега за границу.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальный выезд в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников", — добавляют правоохранители.

В Киеве задержали двух граждан одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном родительстве или волонтерской деятельности.

Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу через заранее подготовленные лесные тропы на Закарпатье.

Военкоматы и чиновник ВВК за взятки "списывали" уклонистов за взятки

Между тем на Львовщине военные контрразведчики задержали чиновницу отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата, которая требовала 17 тысяч долларов США с двух работников местного предприятия.

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали начальника одного из районных военкоматов. За взятки он "списывал" местных мужчин с воинского учета по состоянию здоровья.

Военкоматы и чиновник ВВК за взятки "списывали" уклонистов за взятки

В Черкасской области СБУ сообщили о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии, который "торговал" фиктивными справками о наличии "тяжелых" заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу — врача ВВК.

Военкоматы и чиновник ВВК за взятки "списывали" уклонистов за взятки Военкоматы и чиновник ВВК за взятки "списывали" уклонистов за взятки

На Кировоградщине оперативники задержали чиновника одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские заключения и продавал их военнообязанным.

Военкоматы и чиновник ВВК за взятки "списывали" уклонистов за взятки

Кроме того, в Одесской области по материалам СБУ 5,2 года тюрьмы получил делец, который пытался переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска.

Военкоматы и чиновник ВВК за взятки "списывали" уклонистов за взятки

Напомним, 13 сентября Служба безопасности Украины разоблачила все руководство районной военно-врачебной комиссии на масштабной коррупционной схеме. Чиновники подделывали документы для уклонистов, наладив массовую выдачу справок о непригодности.