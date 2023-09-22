СБУ задержала трех работников ТЦК и чиновника ВЛК, которые зарабатывали на уклонистах (фото)
Известно, что стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа побега за границу.
Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала еще 7 схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. "На горячем" задержали организаторов сделок, среди которых должностные лица военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает СБУ.
"За деньги злоумышленники "помогали" военнообязанным избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", — говорится в сообщении.
Стоимость таких "услуг" составляла от 500 до 8,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа побега за границу.
"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальный выезд в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников", — добавляют правоохранители.
В Киеве задержали двух граждан одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном родительстве или волонтерской деятельности.
Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу через заранее подготовленные лесные тропы на Закарпатье.
Между тем на Львовщине военные контрразведчики задержали чиновницу отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата, которая требовала 17 тысяч долларов США с двух работников местного предприятия.
В Ивано-Франковской области правоохранители задержали начальника одного из районных военкоматов. За взятки он "списывал" местных мужчин с воинского учета по состоянию здоровья.
В Черкасской области СБУ сообщили о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии, который "торговал" фиктивными справками о наличии "тяжелых" заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу — врача ВВК.
На Кировоградщине оперативники задержали чиновника одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские заключения и продавал их военнообязанным.
Кроме того, в Одесской области по материалам СБУ 5,2 года тюрьмы получил делец, который пытался переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска.
Напомним, 13 сентября Служба безопасности Украины разоблачила все руководство районной военно-врачебной комиссии на масштабной коррупционной схеме. Чиновники подделывали документы для уклонистов, наладив массовую выдачу справок о непригодности.