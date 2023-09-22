"Придают особое значение": РФ обороняет Токмак, чтобы не потерять коридор в Крым, — эксперт

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, город в Запорожской области стал для противника неким логистическим хабом, куда регулярно перебрасывалось оружие и личный состав из оккупированного полуострова.

Российские оккупанты хотят сохранить контроль над захваченным городом Токмак в Запорожской области, ведь он является для них стратегически важной целью. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала Freedom 22 сентября.

По его словам, Токмак для армии противника стал неким логистическим хабом, ведь там есть железнодорожная ветка, которая является частью сухопутного коридора в оккупированный Крым. Соответственно, в планах ВС РФ сохранить полный контроль над этим направлением, несмотря на контрнаступление ВСУ.

При этом, коллаборанты, их приспешники и представители оккупационной "администрации" начали покидать город вместе с важной документацией, хоть и до "жеста доброй воли" еще далеко.

"Пока что военные там остаются, туда перебрасываются подкрепления. Противник сдавать Токмак не собирается. Очевидно, это просто мера предосторожности, никак иначе назвать пока нельзя. Мы прекрасно понимаем, какое значение для россиян имеет железная дорога. Именно по ней оккупанты перебрасывают сейчас подкрепления для своей армии. Когда мы освободим Токмак, соответственно, можно рассчитывать на то, что железнодорожная часть этого сухопутного сообщения с Крымом будет нами перехвачена", — заявил Денис Попович.

Отдельно военный обозреватель отметил, что деоккупация Токмака не будет означать, что ВСУ перерезали весь сухопутный коридор из Крыма, ведь в распоряжении противника есть еще несколько дорог, которые в будущем предстоит освободить украинским защитникам.

К примеру, это приморская трасса, которая идет из Мариуполя в сторону Бердянска, дальше на Мелитополь, через Приморск.

"По ней также можно переправлять все необходимое оборудование для оккупационной группировки на юге. Но железной дороге, еще раз повторяю, россияне придают особое значение. Вот в этом и заключается, на мой взгляд, важность Токмака как логистического хаба", — подытожил Денис Попович.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что ВС РФ наращивают силы и готовятся наступать, чтобы попытаться сохранить контроль над Токмаком. Россия направляет в Запорожскую область дополнительные подразделения, чтобы позже попытаться "отодвинуть" Силы обороны к Работино.