"Это будет перелом в войне": аналитик рассказал, почему деоккупация Токмака так важна (видео)

Военный аналитик Алексей Гетьман предполагает, что после освобождения Токмака можно ожидать "жеста доброй воли" ВС РФ в Мелитополе.

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Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что в результате освобождения города Токмак Запорожской области, армия Российской Федерации потеряет основную логистическую артерию для снабжения своей группировки на юге. Ведь железная дорога, которая пролегает именно через Токмак, а дальше — на Джанкой, питает крымскую и южную группировку противника. Такое мнение Гетьман высказал 13 сентября в эфире телеканала FREEДОМ.

Он напомнил, что ВСУ подошли к этому населенному пункту уже очень близко, на расстояние менее 20 км. Это борьба за Токмак — это борьба за логистический путь. По этой железной дороге поставляется все необходимое для российской армии.

"Дорога Волноваха — Токмак, на юг от Мелитополя и дальше до Джанкоя, — это единственная железная дорога, по которой можно что-то серьезное подвозить. Когда мы преодолеем 20 км до Волновахи или 20 км до Токмака, и перережем возможность перевозить грузы по железной дороге, по сути, российские войска останутся только с Крымским мостом, который тоже, я уверен, будет уничтожен", — считает Алексей Гетьман.

По его словам, тогда у российской армии всего необходимого для ведения боевых действий останется примерно на 2-3 месяца. Сейчас возле Токмака враг построил круговую оборону и укрепил свои позиции в этой местности.

Аналитик предполагает, что после освобождения Токмака можно ожидать "жеста доброй воли" ВС РФ в Мелитополе.

"Дальше им не хуже станет, им станет никак, потому что у них просто не будет откуда подвозить все необходимое — снаряды, боекомплект, оружие, технику, горюче-смазочные. Это, по большому счету, даже не то, что перелом в летне-осенней наступательной операции ВСУ, это будет перелом в войне", — подчеркнул Гетьман.

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Напомним, 12 сентября в Генштабе ВСУ сообщили об успехах на Запорожье и в районе Бахмута. Они отбили несколько позиций врага и закрепляются там.

Кроме того, в Генштабе рассказали об успехах возле Роботино. На Мелитопольском направлении украинские бойцы продолжают контрнаступательные действия. Однако оккупационные войска пытаются восстановить свои подразделения и продолжают штурмовать позиции Сил обороны.