Головокружение и тошнота: дымовая завеса от атак в Крыму травит жителей, — соцсети (фото)

По информации местных Telegram-каналов, в оккупированном Севастополе участились случаи, когда люди вынуждены обращаться в больницы с одинаковыми симптомами. Происходит это после определенных действий со стороны "властей".

Жители временно оккупированного Крымского полуострова, в частности Севастополя, начали жаловаться на проблемы со здоровьем. Виной стали действия "властей". Об этом написали в местном Telegram-канале "Крымский ветер" 22 сентября.

Отмечается, что граждане получают отравление газом после того, как в бухтах начинают пускать дымовые завесы от атак.

После дыма у людей начинается головокружение, тошнота, порой доходит до рвоты. Уже было подтверждено несколько таких случаев во временно оккупированном Севастополе.

"Симптомы похожи: в день, когда человек надышался этим дымом, то на следующий день сильно болит голова, таблетки не помогают. Наблюдается тошнота, иногда даже рвота." — говорится в сообщении.

Жители Крыма начали жаловаться на отравление из-за действий местных "властей" Фото: Telegram

Оказывается, аэрозоль, который распыляют российские оккупанты, крайне вреден и может иметь свои последствия для местного населения.

Отдельно в Telegram-канале отметили, что связались с источниками в медицинских кругах Севастополя, где было подтверждено, что в последнее время эти случаи участились и люди регулярно обращаются с одинаковыми симптомами отравления.

Стоит отметить, что тактика дымовой завесы начала использоваться противником после попыток атаковать Крымский мост через Керченский пролив.

Напомним, в ночь на 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего россияне начали "спешно" устанавливать дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Уберечь штаб Черноморского флота РФ от ракетного удара это не помогло.

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на оккупированном полуострове уже давно неспокойно, однако в последнюю неделю это особо ощущается.