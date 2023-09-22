"Провели успешный удар": в ВСУ подтвердили поражение штаба флота РФ в Севастополе (видео)

На территории города объявлялась воздушная тревога, детей из детских садов и студентов из учебных заведений эвакуировали. Дороги перекрывали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили поражение штаба командования российского Черноморского флота, расположенном во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Атака в Севастополе

В пятницу в Севастополе и ряде других частей оккупированного Крымского полуострова звучали взрывы. Известно о поражении штаба Черноморского флота в Севастополе. На кадрах, попавших в соцсети, заметны значительные повреждения.

"22 сентября примерно в 12:00 Силы обороны Украины провели успешный удар по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе", — говорится в публикации.

Российское Минобороны сообщило о гибели военнослужащего во время предположительной атаки.

Сообщается, что на территории города объявлялась воздушная тревога, детей из детских садов и студентов из учебных заведений эвакуировали. Дороги перекрывали.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после событий в Крыму заявил, что на временно оккупированном полуострове положение осложнилось, и оккупантам "неспокойно" уже давно, а в последние несколько недель в особенности.

Также сообщалось, что по воинской части Бахчисарая, возможно, нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow. По заявлениям российских властей, атаки на штаб флота в Севастополе совпали по времени с событиями рядом с Бахчисараем, где находятся военные склады Черноморского флота РФ.