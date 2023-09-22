"Речь о спасении жизней": Зеленский в Канаде призвал начать конфискацию активов РФ (видео)

По словам президента, любая война заканчивается приговорами, поэтому пришло время для справедливого наказания всех военных преступников РФ.

Президент Владимир Зеленский выступил перед канадским парламентом, где рассказал о геноциде, который продолжает применять Российская Федерация по отношению к Украине и ее жителям. Прямая трансляция появилась на странице главы государства в социальной сети Facebook 22 сентября.

В первую очередь украинский президент поблагодарил Канаду за поддержку, которая началась задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он имеет в виду первый в мире памятник жертвам Голодомора, который был открыт в городе Эдмонтон еще в 1983 году.

Владимир Зеленский отметил, что Киев тогда был под контролем Москвы, поэтому собственных мемориалов памяти не имел. За 40 лет произошло многое: Украина получила независимость и возобновляет собственную историческую память, но только одна вещь не меняется.

"Москва сейчас, как и всегда, хочет контролировать Украину и использует для этого все доступные средства. Включая геноцид. Геноцид — это то, что российские оккупанты делают с Украиной. И когда мы стремимся победить, когда мы призываем мир поддерживать нас, речь идет не просто об обычном конфликте, речь идет о спасении жизней миллионов", — заявил Владимир Зеленский.

Все российские преступления должны быть справедливо наказаны, а агрессия закончиться исключительно победой Украины, как заявил президент Украины.

Отдельно большая благодарность была высказана всем политикам Канады и ее населению, которые всю мировую историю остаются на светлой стороне и не терпят несправедливости.

"Недостаточно выбрать правильную сторону, нужно быть лидером и вы делаете это. Я благодарю вас за это, Канада. Благодарю за вашу политическую поддержку, она есть глобальной. Когда ты борешься за добро, то полный нейтралитет выглядит очевидно аморальным.", — продолжил Владимир Зеленский.

Поддержка Канадой Украины помогла спасти тысячи жизней. Речь идет об оружии, системах ПВО, в том числе и про международные санкции. Это должно помочь привлечь другие страны к этому процессу.

Также Владимир Зеленский заявил о конфискации российских активов. Он считает, что все средства, которые были использованы Кремлем и его приспешниками для оплаты войны, необходимо будет использовать для ликвидации последствий.

"Нужно активно и глобально поработать, чтобы притянуть Россию к ответственности за преступления, за все смерти, за каждого депортированного человека, за каждую жизнь. Чтобы другие, потенциальные агрессоры видели, что война заканчивается приговорами для агрессора", — продолжил Владимир Зеленский.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что Канада передаст Украине дополнительные танки Leopard и введет санкции против Российской Федерации. По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Оттава продолжит программы поддержки для Киева. Новый пакет помощи, сумма которого 650 миллионов канадских долларов, будет распределен на следующие 3 года.

21 сентября, в Канаде анонсировали встречу Джастина Трюдо с Владимиром Зеленским в Оттаве. Сообщалось, что они будут говорить о поддержке Украины и подпишут соглашение "о продолжении укрепления экономических связей между странами". 22 сентября глава государства действительно прилетел из США в Канаду.