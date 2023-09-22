Великобритания и Россия полтора года вели секретные переговоры об Украине, — СМИ

По информации анонимных чиновников, основной упор на встречах делался на ядерной безопасности и продовольственном кризисе. Чиновники Лондона и Москвы встречались в разных уголках мира.

Великобритания могла проводить секретные переговоры по Украине с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале издания I News 22 сентября.

По информации различных источников, которые поделились данными с журналистами, чиновники Лондона и Москвы регулярно находились в диалоге в течении последних полутора лет. Их встречи проходили в разных локациях, в том числе в Вене и в Нью-Йорке.

Во время переговоров обсуждались важные вопросы, среди которых безопасность Великобритании и всего международного сообщества на фоне российской агрессии против Украины. Также затрагивали тему дефицита зерна и ядерной безопасности.

Один из британских дипломатов в комментарии журналистам отметил, что единственный вопрос, который не подымал Лондон, это мирные переговоры Москвы и Киева.

"Мы поддерживали контакт и считаем важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы не заключаем мирные соглашения от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым", — говорится в сообщении.

Представитель Министерства иностранных дел Британии также подтвердил, что встречи с российскими чиновниками действительно были, но о них договаривались лишь тогда, когда это считалось "абсолютно необходимым".

При этом, все предположения о том, что это было сделано для договора о завершении войны не соответствуют действительности.

"Позицию в любых переговорах должны определять Украина и украинское правительство, так же как Украина должна определить свое свободное и демократическое будущее", — заявил анонимный чиновник.

В комментарии журналистам бывший разведчик добавил, что дипломатические переговоры во время войны крайне нужны, особенно когда вопрос касается ядерной безопасности и поставок продовольствия. Его бы больше беспокоило, если бы такого диалога не было, ведь государства практически всегда поддерживают дипломатические каналы связи.

"Все войны заканчиваются переговорами, не так ли?" — добавил он.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что в Чехии предостерегли от навязывания Украине переговоров с Российской Федерацией. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Запад хочет положить конец способности России расширяться на восток силой. Украина будет принимать самостоятельно решение о переговорах с РФ.