Не обижайте поляков: премьер Польши раскритиковал Зеленского из-за выступления в ООН

Польский премьер-министр подчеркнул, что защита доброго имени и чести народа — это важнейшая задача правительства его страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Владимира Зеленского не "оскорблять" поляков, реагируя на заявление президента Украины на Генассамблее ООН, в котором он раскритиковал действия Польши. Об этом сообщает PAP.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени — это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены", — подчеркнул премьер Польши.

Кроме того, Матеуш Моравецкий отметил, что в Украине продолжается война за безопасность Европы.

"Мы это знаем и помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", — заверил он.

Заявление Зеленского о фейковой солидарности стран ЕС: детали

19 сентября в своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что "политический театр" вокруг зернового импорта, в котором участвуют Польша, Венгрия и Словакия, только на руку Москве.

Представители польского МИДа вызвали посла Украины и заявили, что передали "решительный протест" польской стороны против слов Зеленского о том, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность и косвенно поддерживают российского агрессора.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер в отношении экспорта украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС.

Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Польша внесла в список запрещенных, кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, крупы и муку. Венгрия расширила запрет до 24 товарных позиций.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в котором обвинила эти страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.