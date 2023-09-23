Гарантия поддержки: в США выбрали главного наблюдателя за помощью Украине, — CNN

По словам журналистов, работать наблюдатель начнет уже 18 октября. Он был назначен по требованию американского Конгресса.

Соединенные Штаты выбрали главного наблюдателя за военной помощью Украине. Им стал генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, сообщает CNN.

По словам журналистов, Сторч приступит к выполнению новых обязанностей уже 18 октября. Он будет работать с Государственным департаментом и контролирующими органами Агентства США по международному развитию. В его обязанности будет входить отслеживание помощи в 113 миллиардов долларов, которые были отправлены Украине и другим странам после начала полномасштабного вторжения РФ.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам, вместе с несколькими своими коллегами приветствовал объявление о назначении Сторча.

"Назначение главного генерального инспектора поможет гарантировать, что Конгресс поддерживает оборону Украины наиболее ответственным и эффективным способом", — заявил Уикер.

В материале сказано, что поскольку администрация Байдена продолжает направлять Украине помощь на миллиарды долларов, некоторые члены Конгресса, особенно республиканцы, призвали усилить надзор для предотвращения мошенничества и злоупотреблений.

Напомним, что 22 сентября США анонсировали новый пакет военной помощи. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет военной помощи на 325 млн долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для средств противовоздушной обороны, артиллерийские и кассетные боеприпасы, а также противотанковые средства.