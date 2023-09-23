"Необходимо решить проблему": Буданов рассказал, в чем ВС РФ превосходят ВСУ на войне

По словам начальника ГУР МО, Украина не может позволить себе продолжать сражаться исключительно с оккупантами на поле боя, ведь это не принесет желаемых результатов. Связано это с численностью человеческого ресурса у противника.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Кирилл Буданов высказался по поводу текущей обстановке на фронте спрогнозировал дальнейшее развитие событий. Об этом он рассказал в интервью порталу The War Zone 22 сентября.

По его словам, у России при нынешнем стиле ведения войны есть определенные преимущества. Речь про человеческий ресурс, которого у противника значительно больше. В связи с этим украинской стороне придется что-то изменить.

"Нам понадобятся дополнительные системы и возможности вооружения, которые все еще могут изменить баланс, который у нас есть сегодня. Если смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, если сравнивать украинский потенциал с российским, то у русских человеческих ресурсов намного больше. Вот почему мы не можем продолжать сражаться просто солдат с солдатом. Это не принесет желаемых результатов", — заявил Кирилл Буданов.

Для того, чтобы изменить ситуацию, Украине понадобится больше вооружения различного типа, при помощи которого удастся поражать позиции российских оккупантов и соответственно, освобождать захваченные территории, как отметил глава ГУР МО.

"Нам необходимо решить проблему увеличения общего количества артиллерийских стволов на поле боя. И нам нужны системы оружия большей дальности, чтобы поражать их командные пункты, склады материально-технического снабжения и т.д. и т.п", — продолжил Кирилл Буданов.

Напомним, 22 сентября начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал об уничтожении российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. По его словам, украинцы проделывают дыры в общей системе противовоздушной обороны противника, а также истощают запасы российских ракет ПВО.