Принудительная мобилизация на ВОТ: в ЦНС рассказали, что делать тем, кого призвали в ВС РФ

Оккупанты нарушают Международное гуманитарное право, призывая на службу в армию ВС РФ украинцев. В подполье призвали сдаваться в плен тех, кого принудительно мобилизовали в армию врага.

На временно оккупированных территориях Донецкой области в ряды Вооруженных сил Российской Федерации призвали около 250 мужчин. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Около 250 жителей Донецкой области были "призваны" для дальнейшего прохождения "военной службы" в оккупационных войсках", — говорилось в сообщении.

Отметили, что на временно оккупированной территории во время проведения так называемых "мобилизационных" мероприятий россияне выдают предприятиям "мобилизационные планы", в которых указывают количество людей, которых нужно призвать на службу.

"В случае невыполнения таких планов оккупанты угрожают смыть руководящий состав данных предприятий на тех лиц, которые будут выполнять подобные распоряжения вовремя и в полном объеме", — пояснили в подполье.

В результате, принудительно призывая украинцев на военную службу в ВС РФ, россияне нарушают Международное гуманитарное право. В частности, это является нарушением 51 статьи "Конвенции о защите гражданского населения во время войны", поскольку оккупационные власти не имеют права принуждать к службе во вражеской армии лиц, находящихся под защитой.

В Центре национального сопротивления отметили, что стоит обращаться на горячую линию проекта "Хочу жить" — +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 — в случае принудительной мобилизации.

Для того, чтобы сдаться в украинский плен нужно отстегнуть магазин и повесить автомат или другое оружие на левое плечо стволом вниз. После этого нужно поднять и показать пустые руки. Также можно показать белую тряпку и громко закричать: "Сдаюсь". После получения команды, можно приблизиться. Важно выполнять все команды украинских военных.

"Призываем внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, тех кто имеет родственников на ВОТ, поделиться этой информацией. Еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления", — добавили в Центре.

Напомним, 30 августа первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты не смогли организовать массовую мобилизацию на территории региона из-за тихого сопротивления населения. По словам Соболевского, враг боится давать оружие херсонцам.

19 сентября росСМИ сообщили, что в Москве начали разыскивать людей, которые не стоят на воинском учете. В частности, это касается тех, кто недавно получил российский паспорт.