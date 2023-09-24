По данным журналистов, глава государства-агрессора придерживается строгой диеты без сахара, часами не встает с постели и заставляет помощников ждать, пока выйдет из спортзала.

Журналисты рассказали о необычном распорядке для главы государства-агрессора Владимира Путина, который часами не встает с постели. Отмечается, что на завтрак у Путина необычные блюда, он также отказывается заниматься государственными делами до ежедневных заплывов и ежедневно плавает по два часа. Об этом сообщает The Mirror.

Многие мировые лидеры начинают свой день рано, но Путин, по информации журналиста Бена Джуды, не встает до полудня. На завтрак ему подают творог с кашей или омлетом.

Его любимый завтрак — перепелиные яйца, которые запивает свежевыжатым соком или кофе. При этом завтраки российского президента тестирует дегустатор на случай, если кто-то решит добавить яд.

Известно также, что он придерживается очень сбалансированной диеты.

Диета Путина, главы государства-агрессора состоит из помидоров, огурцов, листьев салата. Он также любит рыбу и баранину, и отказывается от всего, в чем содержится сахар. Все продукты для его стола выращивают только на земле, принадлежащей Патриарху Кириллу.

Помощники утверждают, что он неравнодушен к двухчасовым тренировкам по плаванию, чтобы морально подготовиться к предстоящему дню.

Сообщается, что придворные чиновники президента РФ слоняются в залах ожидания из лакированного дерева, пока тот плавает. Ежедневные заплывы Путина иногда дополнятся тренировками в спортзале.

По информации журналистов, пока российский президент занимается в зале, на заднем плане обычно звучит что-то из кремлевской пропаганды. Пройдет несколько часов, пока Путин наконец приступает к государственным делам, и его команда приносит документы на рабочий стол, где нет компьютеров из-за опасений кибератак.

Напомним, что россияне боятся попасть под удар ВСУ из-за производства дронов в Ижевске.

Также сообщалось, что у Зеленского предупредили о кампании по дезинформации со стороны кремлевских ботов.