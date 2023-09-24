"План провалился": Минобороны Польши заявило об атаках со стороны Беларуси

По данным польского ведомства, белорусы имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков.

Польская пограничная служба заявила о попытках проникновения на польскую территорию и разрушения пограничной инфраструктуры со стороны Белоруси. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Польши в соцсети X (бывший Twitter).

"Атаки на польскую границу, осуществленные Белоруссией, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков", — говорится в публикации, в которой польские военные обвинили белорусских коллег в нападении.

Кроме того, в МО Польши отметили, что благодаря усилению присутствия польской армии на границе российско-белорусский план провалился.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Украина и Польша создадут единые пограничные пункты пропуска. По словам украинского премьера, совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС поможет ускорить логистику и минимизировать коррупцию.

Ранее, 16 августа, медиа писали о том, что Польша и страны Балтии собираются обсудить возможное синхронизированное закрытие границ с Республикой Беларусь. Нюансы планировали рассмотреть на встрече министров в Варшаве 28 августа.