ВСУ впервые уничтожили российскую "мотолыгу" с установленной на ней корабельной РСЗО "Огонь"
По данным военных экспертов, боевая машина была уничтожена вблизи поселка Казачьи Лагеря на левом берегу Херсонщины.
Вооруженные силы Украины успешно уничтожили первый российский многоцелевой легкий бронированный тягач (БТ-ЛБ) с пусковыми установками комплекса А-22 "Огонь", предназначенного для огнеметных и зажигательных операций на кораблях. Об этом сообщает украинский портал "Милитарный".
Согласно информации источник, боевая машина была уничтожена вблизи поселка Казачьи Лагеря на левом берегу Херсонщины.
"Учитывая приближенность населенного пункта к позициям украинских военных, средством поражения мог быть FPV-дрон или дрон с возможностью сброса боеприпасов. Подтверждением этому может служить обгоревший корпус боевой машины и визуальное отсутствие осколочных повреждений", — отмечается в сообщении.
Что известно о корабельной РСЗО "Огонь"
Комплекс А-22 "Огонь" – это широко известная с времен СССР огнеметно-зажигательная корабельная система, имеющая калибр 140 мм и предназначенный для использования на десантных судах с воздушной подушкой.
Установка, обозначаемая как МС-227, оборудована неуправляемыми ракетами типов ОФ-45, ЗЖ-45 или ОФД-45.
Основной боеприпас ОФ-45 предназначен для поражения легобронированной техники и пехоты, его вариант ОФД-45 имеет более мощную боевую часть и увеличенную дальность поражения. Дальность ведения огня снарядами ОФ-45 доходит до 4500 метров, ОФД-45 – до 9500 метров. Масса боевой части в первом случае составляет 5,56 килограмма, во втором – 6 килограммов.
Также есть зажигательные снаряды ЗЖ-45, по своим характеристикам близкие к ОФ-45.
Кроме того, сама пусковая установка есть двух типов, первый – это МС-227, в походном состоянии размещается в специальной нише, второй – стационарно размещаемый на палубе МС-227П. На российских МТ-ЛБ, вероятнее всего, используется именно МС-227П.
Установка включает в себя 22 ракеты, на кораблях боезапас хранится в специальных нишах, в случае с МТ-ЛБ вероятнее всего заряжается вручную.
Напомним, 20 сентября стало известно, что на Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь". Враг пытался замаскировать вооружение, однако в результате взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны цель была ликвидирована.
В тот же день появилось видео, как в Херсонской области спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали три надводные лодки российской армии. В частности, бойцы нанесли удары дронами-камикадзе украинского производства. Вместе с лодками был уничтожен личный состав ВС РФ.