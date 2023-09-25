В Крыму подорвали авто военного: он служил на аэродроме, — росСМИ (фото)

По данным российских журналистов, неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу автомобиля. Сперва сообщалось, что никто не пострадал, однако позже появилась информация о том, что военный РФ все-таки получил ранения.

В оккупированном городе Джанкой, что в Крыму, подорвали автомобиль военнослужащего. Об этом 25 сентября сообщает российское медиа Baza со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что изначально силовики рассматривали версию взрыва газового оборудования, однако позже выяснилось, что неизвестные прикрепили к днищу автомобиля "Шевроле-Авео" военнослужащего контакт заряда самодельного взрывного устройства мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

В дневное время 23 сентября, бомба взорвалась возле дома, где проживает военный. Отмечается, что в устройстве не использовались поражающие элементы. От взрывной волны также выбило окна в соседнем доме.

Подрыв авто в Джанкое Фото: Baza

Первоначально росСМИ распространяли версию о том, что обошлось без пострадавших. Однако мониторинговый канал "Крымский ветер" позже сообщил, что пострадал военнослужащий, который служил на аэродроме. При этом о его состоянии не сообщается.

"Версию о том, что при взрыве никто не пострадал, распространяют российские силовики, которые провели также определенную "работу" с соседями", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября в оккупированных Алешках Херсонской области подорвали автомобиль с силовиками и военными из российской оккупационной группировки.

Ранее, 24 августа, партизаны с помощью дрона взорвали штаб "кадыровцев" в Энергодаре. Отмечается, что на место прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Представителей местной оккупационной администрации в срочном порядке эвакуировали.