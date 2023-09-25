Отбили все атаки: ВС РФ пытаются штурмовать, но несут большие потери, — Генштаб ВСУ (карта)

Только за минувшие сутки противник в районе Марьинки пытался 14 раз выбить украинских защитников из занимаемых позиций. Все попытки оказались безуспешными.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. На некоторых участках фронта, в частности в районе населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка, противник пытается контратаковать, однако украинские бойцы отбили все атаки, нанеся ему значительные потери. Об этом 25 сентября сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук.

По его словам украинские защитники удерживают занятые позиции, но противник бросает в бой резервы.

"Враг несет значительные потери в личном составе и технике, перемещает войска, применяет резервы", — отметил спикер.

Обстановка на Мелитпольском направлении 19 сентября. Источник: deepstatemap Обстановка на Мелитпольском направлении 24 сентября. Источник: deepstatemap

Также в Генштабе рассказали о попытках российских войск вести наступательные действия и на других участках фронта. На Бахмутском направлении бойцы ВСУ успешно отбили атаки оккупантов возле Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Противник пытался вернуть утерянные позиции в районе Клещиевки, но результата не достиг.

В районе Авдеевки и Марьинки аналогичная ситуация — за минувшие сутки ВС РФ пытались 14 раз безуспешно выбить наших бойцов из позиций в районе Марьинки.

Обстановка на Бахмутксом направлении 19 сентября. Источник: deepstatemap Обстановка на Бахмутксом направлении 24 сентября. Источник: deepstatemap

Между тем на Купянском и Лиманском направлениях относительное затишье. По информации Генштаба, на этом участке фронта российские войска наступательных действий не предпринимали.

Напомним, согласно данным аналитиков из Института изучения войны, президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу остановить украинское контрнаступление до начала октября и вернуть Вооруженным силам РФ инициативу. При этом эксперты отмечают, что в Кремле рассматривают оборонительные операции российской армии как большую победу.