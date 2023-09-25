"Добро пожаловать в Китай": как Пекин захватывает Южно-китайское море, — NYT (фото)

Китай считает регион своим, несмотря на то, что он годами принадлежал Филиппинам и другим странам. Международный трибунал однозначно признал, что Южно-китайское море не принадлежит КНР, но армию это не волнует. Они строят базы, держат боевой флот и ограничивают судопроизводство.

Китай усиливает свое присутствие в Южно-китайском море возле филиппинских островов. Об этом сообщает The New York Times.

Международный трибунал однозначно решил, что Южно-китайское море не принадлежит Китаю, но как только журналисты прибыли на море, то получили сообщение "Добро пожаловать в Китай". Действия Пекина назвали самой наглой морской милитаризацией в мире, которая набирает обороты. Через регион проходит треть мировой океанской торговли.

Китай претендует на 90% Южно-китайского моря Фото: The New York Times

Народно-освободительная армия Китая создала архипелаг передовых оперативных баз, несмотря на отсутствие на то международно-правовых оснований. Береговая охрана Китая, ВМС и моряки-ополченцы противостоят другим военным и гражданским судам. Китай своими действиями бросает вызов западному порядку безопасности, который существовал после Второй мировой.

Еще недавно в Южно-китайском море доминировал флот США, но агрессивные китайские действия привели к тому, что страны региона все больше сомневаются в силе американской приверженности к Тихому океану. Хотя Соединенные Штаты не имеют территориальных претензий к Южно-Китайскому морю, они поддерживают оборонные соглашения с азиатскими партнерами, включая Филиппины.

Китайская военная база на искусственном острове Фото: The New York Times

Южно-китайское море стало еще одной сценой соревнований между Пекином и Вашингтоном, в которой ни одна из сторон не хочет выдавать слабость. Ситуацию усугубляет еще то, что китайские военные и должностные лица ничего не комментируют, чтобы снизить напряженность. Филиппины уже пострадали от действий КНР, их рыбаки не могут заниматься рыболовным промыслом, хотя они это делали веками.

"Я сказала китайцам: "Ваше руководство говорит о совместном процветании, но то, что вы делаете, не может сделать более понятным, что вы считаете нас просто глупыми людьми, которых можно обмануть и издеваться", — сказала Кларита Карлос, которая до января занимала пост советника по национальной безопасности Филиппин.

Журналистов окружили китайские корабли Фото: The New York Times

Журналисты провели 2 недели в регионе Южно-китайского моря. Они говорят, что трудно представить, как вооруженное присутствие Китая будет уменьшено без войны. Они построили военные базы на искусственных островах, развернули боевые корабли, чтобы защищать свой "неоспоримый суверенитет".

Во время одного из прохождений китайский буксир ВМС, который был вдвое больше лодки, чем журналистов, включил прожекторы и по радио передал о якобы вторжении в территориальные воды КНР. Лодка была под флагом Филиппин. Китайский корабль продолжил свои действия, а затем прошел в 20 метрах от лодки с журналистами, что нарушало международные протоколы.

"На рассвете мы увидели как укрепления на рифе Мискиф, так и ряд китайских кораблей, приближавшихся с разных сторон: полдюжины морских полицейских катеров и недавно введенный в эксплуатацию корвет военно-морского флота, предназначенный для переноса противокорабельных ракет. Буксир ВМС тоже остался рядом", — пишут журналисты.

Напомним, 24 сентября СМИ писали, что Китай установил блокаду в Южно-китайском море. Пекин претендует на 90% моря.

7 августа китайский корабль морской охраны атаковал филиппинский корабль из водометов.