"Нагрузка переместилась": ВС РФ поменяли логистику на Бахмутском направлении (карта)

По словам пресс-офицера 26-й артбригады Олега Калашникова, связана смена тактики оккупантов с продвижением украинских войск. ВСУ не дают покоя противнику на прежних позициях.

Российские оккупанты решили изменить логистику на Бахмутском направлении, где продолжается борьба за контроль над территориями. Об этом заявил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников в комментарии "Эспрессо" 25 сентября.

По его словам, по состоянию на конец сентября, противник принял решение перебросить большую часть логистической нагрузки. Для этого интенсивно используются трассы Попасная — Бахмут и Соледар — Бахмут.

"Если смотреть на логистические связи врага, то на Бахмутском направлении их несколько. Южнее – это трасса Горловка – Бахмут, где мы постоянно не давали покоя оккупантам. За Горловкой есть еще одна трасса более местного значения Семигорья – Кодема, откуда шло разветвления на Зайцево, Клещиевку, Курдюмовку. Мы также время от времени этот отрезок Семигорья — Кодема понемногу доставали. Поэтому логистическая нагрузка противника переместилась, — говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали о смене тактика противника на Бахмутском направлении Фото: DeepStateMAP

Далее идет трасса с Дебальцево, которая также не особо безопасна для войск противника.

Отдельно Олег Калашников отметил, что упомянутые направления используются намного чаще ВС РФ, чем трассы на южном фланге под Бахмутом. Связано это с тем, что у ВСУ пока что меньше возможностей и дотянуться туда сложнее.

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут и еще два важных города в ходе контрнаступления, однако о каких населенных пунктах или направлениях идет речь — глава государства уточнять не стал.