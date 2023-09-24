"Уже можем до нее добивать": ВСУ взяли под огневой контроль трассу "Бахмут-Горловка"

У противника остается еще несколько логистических трасс, которыми он снабжает обеспечение ВС РФ на Бахмутском направлении.

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Вооруженные силы Украины уже "достают" до трассы "Бахмут-Горловка" и работают над тем, чтобы перерезать еще несколько вражеских логистических путей. Об этом в эфире телемарафона 24 августа сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса "Бахмут — Горловка", которая расположена в 3 км от линии соприкосновения, это — рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, по которым он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, это и трассы, которые ведут с оккупированной территории", — сказал он.

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ также отметил, что Силы обороны продолжают работу по перерезанию этих путей, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери.

Также по словам Ильи Евлаша, ВС РФ впервые после длительного перерыва для проверки обороны ВСУ в районе Белогоровки на Луганщине бросили в бой своих заключенных — все они были уничтожены.

Напомним, что спутниковые снимки показывают, что ВСУ за последние 4 дня подтянули тяжелую технику к Вербовому и прошли специфический ряд из лучших полевых укреплений россиян.

Ранее сообщалось, что у Вербового Запорожской области Силы обороны Украины продолжают наступать, вытесняя врага с занимаемых позиций.