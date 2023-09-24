810-я бригада ВС РФ "вышла из чата": ВСУ полностью разбили российских морпехов на Запорожье, — ISW

Бригада ранее потеряла более 85% личного состава на Херсонщине, ее восстановили и снова бросили в бой на Запорожье. Но и там российским морпехам не везло.

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Во время контрнаступления украинских войск на западе Запорожской области была фактически уничтожена 810-я отдельная морская пехотная бригада РФ Черноморского флота. Об этом в своем ежедневном отчете сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института ссылаются на слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который заявил, что 810-я бригада была "полностью разбита" на юге Украины. Она отошла, а на фронте ее заменили российские десантные части воздушно-десантный войск.

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Описание статуса 810-й бригады, предоставленное Будановым, больше всего соответствует доктринальному определению армии США задачи тактической миссии "уничтожить": "физически сделать боеспособными силы противника, пока они не будут восстановлены". Сообщается, что 810-я бригада с марта 2023 года действует на запорожском направлении, а с июня 2023 года — на западе Запорожской области.

"ISW ранее наблюдал 810-ю бригаду в октябре 2022 года, когда она действовала в Херсонской области, и, вероятно, подразделение восстанавливалось в тылу в промежуточный период перед тем, как занять позиции в Запорожской области. 810-я бригада неоднократно несла значительные потери, украинские войска ранее уничтожали подразделение, после чего ВС РФ восстанавливали его", — говорится в сообщении Института.

31 июля 2022 года в ГУР заявляли, что 200 военнослужащих 810-й бригады отказались возвращаться на войну в Украину, а Генштаб ВСУ 12 сентября 2022 года сообщил, что 810-я бригада потеряла более 85 % ее личного состава на Херсонском направлении и что многие снова отказались возвращаться к боевым действиям.

Напомним, что во время контрнаступления Силы обороны смогли разбить элитные части ВС РФ к югу от Бахмута в Донецкой области. Эти части ранее участвовали в контратаках и пытались отбросить наступление украинских сил в этом районе.

Ранее сообщалось, что освобождение Андреевки может обвалить оборону ВС РФ возле Бахмута.