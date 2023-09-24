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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Проходят "тройной пояс обороны" россиян: в ISW рассказали о продвижении Украины в Вербовом

Контрнаступление Украины
Фото: Генштаб ВСУ | Контрнаступление Украины

Спутниковые снимки показывают, что ВСУ за последние четыре дня подтянули тяжелую технику поближе к Вербовому и прошли специфический ряд из лучших полевых укреплений ВС РФ: противотранспортные рвы, "зубы дракона" и боевые позиции на линии 1,7-3,5 км к западу от Вербового.

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"Институт исследования войны" прокомментировал заявление командующего Таврийской группировкой войск Украины бригадного генерала Александра Тарнавского, который в своем интервью, опубликованном 23 сентября, заявил о "прорыве" на левом фланге в районе Вербового и отметил, что ВСУ продолжают наступление. Об этом говорится в сводке от 23 сентября.

На кадрах боестолкновений, опубликованных 22 сентября, можно видеть поврежденную украинскую бронетехнику (MRAP) и БМП-2, которые находятся несколько дальше линии окопов и позиций ВС РФ в районе Вербового. По словам аналитиков, это "указывает на то, что Силы обороны Украины продвигаются и перебрасывают больше тяжелой техники за тройной пояс обороны россиян: противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы с войсками".

Продвижение Украины в Вербовом: спутниковые снимки

Спутниковые снимки показывают, что ВСУ за последние четыре дня подтянули тяжелую технику поближе к Вербовому, то есть это именно то, о чем говорил Тарнавский.

Карта контрнаступления Украины Fullscreen
Карта контрнаступления Украины

Издание The Wall Street Journal 21 сентября писало со ссылкой на заявление неназванного украинского офицера из Воздушных сил, что ВСУ добились "ограниченного прорыва" к западу от Вербового.

ISW делает вывод о том, что украинские войска прорвали российские полевые укрепления к западу от Вербового в западной части Запорожской области, но отмечает, что эти укрепления все же не последний рубеж глубокоэшелонированной обороны ВС РФ на западе Запорожской области, а скорее наиболее подготовленные полевые укрепления — часть непрерывной линии обороны.

Напомним, что ВСУ полностью разбили российских морпехов на Запорожье.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили успехи ВСУ в районе Вербового.